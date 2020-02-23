В новом iPad Pro стоит процессор от iPad Pro 2018

Еще в конце марта этого года представители NotebookCheck заявили, что в новом iPad Pro установлен тот же чипсет, что и в старой модели. Многие верить в это не желали, а поэтому надеялись, что это всего лишь слухи. Но этим надеждам сбыться было не суждено. Представители другого ресурса – TechInsight, к сожалению, для многих, подтвердили эту информацию.
Почему производитель пошел на этот шаг неизвестно, но именно поэтому новый iPad Pro будет практически таким же, как и старый. Единственным отличием станет активированное восьмое графическое ядро, которое было заблокировано в старой модели.
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