В Microsoft Edge начал появляться бесплатный встроенный VPN

Год назад Microsoft приступила к тестированию VPN-сервиса под названием «Edge Secure Network», который напрямую встроен в браузер Edge. Пока официального релиза не состоялось, но некоторые пользователи уже сообщают, что новая опция у них появилась без бейджа «превью».

Во встроенный VPN-сервис входит 1 ГБ трафика, позволяющий повысить конфиденциальность и обходить региональные блокировки сайтов. Ранее эта опция была доступна только участникам тестирования Edge Insiders.

Более того, «Edge Secure Network» не позволяет выбирать страну, как это реализовано в привычных VPN-сервисах. Вместо этого пользователь может применить один из вариантов настройки:

Включение VPN только на определённых сайтах;

Включение VPN для всех сайтов;

Включение VPN только при подключении к неизвестным сетям.

Стоимость услуги для повышения лимита трафика пока остается неизвестной. По всей видимости, новая функция заработает с ближайшим обновлением Windows 11.