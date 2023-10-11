Пользователи Windows начали жаловаться на блокировку YouTube

В сети пользователи Windows начали массово жаловаться на блокировку YouTube. При чем проблема возникает только при использовании Microsoft Edge.

При попытке посмотреть видео на YouTube появляется предупреждение о том, что блокировщики рекламы нарушают правила платформы. Важно, что уведомление, которое делает невозможным дальнейший просмотр контента, появляется даже у людей без установленного блокировщика.

Как оказалось, причина в защите от отслеживания в Microsoft Edge. Устанавливая статус «Строгий», а не «Базовый» или «Сбалансированный», блокируется большинство средств отслеживания со всех сайтов. В свою очередь Google собирает данные для контекстной рекламы, а фильтры воспринимает как блокировщик.

Чтобы решить проблему, достаточно установить другой статус защиты от отслеживания, например, «Сбалансированный». В Microsoft и Google пока никак не комментировали ошибку.