В Китае начнутся продажи мини-ПК Asus ROG NUC 2024

С 24 мая в Китае стартуют продажи линейки миниатюрных игровых компьютеров Asus ROG NUC 2024, в которую вошли две модели с ценой в 1691 и 2114 долларов.

Оба устройства оснащены компактным 2,5-литровым корпусом и материнскими платами ROG с двумя слотами памяти DDR5 и тремя слотами M.2 PCIe Gen4x4. Но в остальном начинка компьютеров отличается.

Модель за 1691 доллар получила связку из процессора Core Ultra 7 155H и видеокарты RTX 4060. Кроме этого в нее поставили 16 Гб ОЗУ и накопители на 512 ГБ. Второе устройство вышло интереснее: связка из Core Ultra 9 185H и RTX 4070, а также 32 ГБ DDR5 и накопители на 1 ТБ.

Обе модели Asus ROG NUC 2024 поддерживают дисплеи 8K или четыре экрана на 4K. А также оснащены системой охлаждения ROG-exclusive, проводной связью на 5 Гбит/с, адаптером Killer Wi-Fi 6E и портами Thunderbolt 4, USB-A/C, HDMI, DisplayPort и SD-картридером.