В «Яндекс Погоде» теперь можно отслеживать цветение 8 растений и заносы пыльцы

«Яндекс Погода» добавила возможность отслеживать цветение лещины (орешника) и липы, а также заносы пыльцы из других регионов.

Лещина широко распространена в Европейской части страны и Прикавказье. Она начинает цвести одной из первых, поэтому её влияние на самочувствие аллергиков можно наблюдать уже в начале сезона. Липа встречается в центральных регионах, на Урале, Кавказе и в Сибири.

Возможность прогнозирования перемещения пыльцы из других регионов позволяет защититься даже в тех местах, где соответствующие растения ещё не начали цвести. В основе расчётов лежит анализ движения воздушных масс, который позволяет определить, как именно распространяется пыльца, как она перемещается и где оседает. Дополнительно система учитывает влияние погодных условий, включая осадки. Например, дождь способен снижать концентрацию пыльцы в воздухе, «вымывая» её и временно уменьшая нагрузку на аллергиков.

Всего «Яндекс Погода» отслеживает цветение 8 растений. Помимо лещины и липы, это берёза, ольха, сорняки, полынь, злаки и амброзия. Такой набор позволяет охватить наиболее распространённые источники аллергии в разных регионах страны.