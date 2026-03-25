В «Яндекс Погоде» теперь можно отслеживать цветение 8 растений и заносы пыльцы
Новости

В «Яндекс Погоде» теперь можно отслеживать цветение 8 растений и заносы пыльцы

В сервис добавили мониторинг цветения двух новых растений, а также прогноз перемещения пыльцы из других регионов.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 11:23

«Яндекс Погода» добавила возможность отслеживать цветение лещины (орешника) и липы, а также заносы пыльцы из других регионов.

Лещина широко распространена в Европейской части страны и Прикавказье. Она начинает цвести одной из первых, поэтому её влияние на самочувствие аллергиков можно наблюдать уже в начале сезона. Липа встречается в центральных регионах, на Урале, Кавказе и в Сибири.

Возможность прогнозирования перемещения пыльцы из других регионов позволяет защититься даже в тех местах, где соответствующие растения ещё не начали цвести. В основе расчётов лежит анализ движения воздушных масс, который позволяет определить, как именно распространяется пыльца, как она перемещается и где оседает. Дополнительно система учитывает влияние погодных условий, включая осадки. Например, дождь способен снижать концентрацию пыльцы в воздухе, «вымывая» её и временно уменьшая нагрузку на аллергиков.

Всего «Яндекс Погода» отслеживает цветение 8 растений. Помимо лещины и липы, это берёза, ольха, сорняки, полынь, злаки и амброзия. Такой набор позволяет охватить наиболее распространённые источники аллергии в разных регионах страны.

id·222518·20260325_1123
Комментарии в Телеграм

Тренд
Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в РоссииОбзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в России

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: наушники, которые превзошли ожидания?

    Обзоры

  2. Обзор Govee Uplighter Floor Lamp: игрушка из ТикТока или умный свет для взрослых?

    Обзоры

  3. Обзор HUAWEI FreeBuds Pro 5: когда не нужно ничего прощать

    Обзоры

  4. Обзор OPPO Reno 15 5G: самый сбалансированный смартфон 2026 года?

    Обзоры

  5. Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправе

    Обзоры

  6. Обзор Infinix NOTE 60: тёмная лошадка или лишний в линейке?

    Обзоры
Смотреть все обзоры