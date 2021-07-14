В iPhone 12 нашли реверсивную зарядку, но она работает с аккумулятором MagSafe

Вчера Apple выпустила новую внешнюю зарядку MagSafe пришедшую на смену горбатому Smart Battery Case. Всё бы ничего, но на официальном сайте поддержки было обнаружено любопытное описание аксессуара.

Вот какое описание на сайте:

Вы также можете зарядить оба устройства, если прикрепите аккумулятор MagSafe к iPhone, а затем подключите iPhone к источнику питания.

Это доказывает, что все iPhone 12 получили функцию реверсивной зарядки. Но почему-то её применение заканчивается на новом аккумулятором MagSafe. Предположительно, Apple может разблокировать в ближайшем будущем реверсивную зарядку, а может навсегда оставить её совместимой только с одним аксессуаром MagSafe.