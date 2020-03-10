В iOS 14 расширят поддержку мыши

Сегодня мы уже писали о том, что тематический ресурс 9to5Mac получил ранний доступ к iOS 14. В ней они обнаружили изображение новых накладных наушников от Apple, но на этом не всё. Также было найдено упоминание новой функции, которая поддерживает расширенное управление через мышку.

В iOS 13 уже есть поддержка мыши, как и в iPhone, так и в iPad, но в новой версии iOS улучшат данный функционал. Таким образом мышка будет работать, как на macOS.

Управление блютуз мышкой в iOS 13

Но отличия всё же будут. Например, курсор будет автоматически исчезать через несколько секунд ожидания. Ещё будет доступен выбор формы курсора и поддержка специальных жестов.

Smart Keyboard

Кроме того, код iOS 14 свидетельствует о двух новых чехлах-клавиатурах Smart Keyboard для iPad Pro с экранами 11 и 12,9 дюйма. Скорее всего их представят в ближайшее время.