В iOS 14 расширят поддержку мыши

Сегодня мы уже писали о том, что тематический ресурс 9to5Mac получил ранний доступ к iOS 14. В ней они обнаружили изображение новых накладных наушников от Apple, но на этом не всё. Также было найдено упоминание новой функции, которая поддерживает расширенное управление через мышку.
В iOS 13 уже есть поддержка мыши, как и в iPhone, так и в iPad, но в новой версии iOS улучшат данный функционал. Таким образом мышка будет работать, как на macOS.
Но отличия всё же будут. Например, курсор будет автоматически исчезать через несколько секунд ожидания. Ещё будет доступен выбор формы курсора и поддержка специальных жестов.
Кроме того, код iOS 14 свидетельствует о двух новых чехлах-клавиатурах Smart Keyboard для iPad Pro с экранами 11 и 12,9 дюйма. Скорее всего их представят в ближайшее время.
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