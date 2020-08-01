Суд позволил Apple не возвращать Fortnite в App Store

Состоялось первое судебное заседание по иску Epic Games против Apple. Окружной судья Ивонн Гонсалес Роджерс обязала компанию из Купертино временно не отключать аккаунты разработчиков Unreal Engine. Вместе с тем о возвращении Fortnite в магазин App Store речи пока не идёт.

По словам судьи, конфликт между компаниями не должен отражаться на других участниках рынка. Тем более, что Epic нарушила соглашения с Apple, попытавшись заработать деньги на покупках Fortnite. Однако нарушений в плане Unreal Engine не было.

Однако не стоит думать, что компания Тима Суини сможет легко вернуть игру в магазин. На данный момент позиция судьи состоит в том, что разработчиками достаточно убрать систему прямой оплаты, чтобы игра снова появилась в App Store. Но юристы «Эпиков» возражают против этого, хотя и признают, что технически это просто.

Таким образом, пока что можно не беспокоиться о других играх на основе Unreal Engine, однако ситуация с мобильной королевской битвой остаётся натянутой.