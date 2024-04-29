В ЕС обсудили возможность полного запрета TikTok

Член финского парламента Ханна Косонен выразила обеспокоенность по поводу возможного шпионажа через TikTok и призвала к запрету приложения. В своём письме правительству она указала на то, что TikTok контролируется китайской коммунистической партией, что представляет угрозу для детей, молодёжи и общественного порядка.

Косонен также обратила внимание на виртуальный шпионаж, который возможен благодаря миллионам микрофонов и камер, доступных в приложении, особенно учитывая, что только в Финляндии у TikTok 1,5 миллиона пользователей.

Кроме того, Косонен выразила обеспокоенность алгоритмом TikTok, который определяет контент пользователей и поднимает вопросы о конфиденциальности и цензуре. Она призвала ЕС принять решительные меры против TikTok, повторяя опасения американских чиновников.