В Cyberpunk 2077 нашли секретную комнату в которую очень трудно попасть. Со своей находкой поделился пользователей с Reddit. Он заметил, что в одном из отелей есть запертая дверь, а после проникновения в комнату обнаружил «пасхалку» от разработчиков.

Комната под номером 1242 находится в одном из отелей Найт-Сити. Место практически недоступное, но особых любопытных игроков поджидает небольшой сюрприз. Если попасть в номер, то можно увидеть двух роботов, которые не только играют в карты, но и курят.

Попасть в секретное место можно с помощью бага с машиной. Для этого требуется на авто прижаться к двери комнаты и попробовать сесть за руль с другой стороны.