В Android 12 нашли новую корзину и полную заморозку приложений

Специалисты XDA-Developers проанализировали код ранней версии Android 12 и нашли там сразу две новых возможности.

Первая из них — классическая «Корзина», известная по Windows. В Android 11 уже есть Trash API, который приложения могут использовать для скрытия файлов, однако пока что мало производителей работает с этим. Также пока эта функция не позволяет восстанавливать удалённые файлы.

Не исключено, что эта функция не появится на релизе, а потребует времени на тестирование и внедрение. В любом случае, остаётся ждать.

Вторая новинка отчасти известна по прошивкам Samsung и других производителей. По данным с форума XDA-Developers, в Android 12 операционная система будет замораживать неиспользуемые приложения, чтобы освободить место в памяти.

Суть в том, что есть программа не использовалась два месяца, то она потеряет все ранее выданные пользователем разрешения — на доступ к контактам, камере и так далее.