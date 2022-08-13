Установщик Zoom содержит эксплойт позволяющий получить root-доступу в macOS

Специалист по кибербезопасности Патрик Уордл рассказал об эксплойте в установочном файле Zoom для macOS. С его помощью злоумышленник может получить доступ ко всей операционной системе.

В рамках конференции Def Con в Лас-Вегасе Уордл заявил, что некоторые из ошибок в Zoom исправлены, но многими можно воспользоваться до сих пор.

Основная проблема кроется в функции автоматического обновления Zoom для macOS, которая постоянно работает в фоновом режиме с правами суперпользователя. Для прохождения проверки легитимности достаточно предоставить службе обновления любой файл с тем же именем, что и сертификат подписи Zoom.

По словам эксперта, он сообщил Zoom о найденной ошибке ещё в декабре, однако компания исправила её не полностью.

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