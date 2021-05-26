Суд США исключил Xiaomi из чёрного списка

Окружной суд США по округу Колумбия издал окончательное постановление, отменяющее определение компании Xiaomi как «Коммунистическая китайская военная компания» (ККВК) Министерством обороны США. Отменив данный статус, суд официально снял все ограничения на возможность граждан США приобретать или владеть ценными бумагами компании Xiaomi.

Как отмечают в китайской компании, это ещё раз подтверждает, что она является прозрачной, независимо функционирующей корпорацией открытого типа.

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