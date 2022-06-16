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Новости

Вещь дня: универсальный кардхолдер с наклейкой на чехол смартфона

После блокировки Apple Pay и Google Pay в России, многие владельцы смартфонов начали носить с собой пластиковые карты. Но к хорошему быстро привыкаешь и бывает такое, что карту можно забыть дома или вообще потерять в сумке. Проще носить их в кардхолдере – специальный чехол для карт.

Сейчас на AliExpress продаётся универсальный кардхолдер, который можно использовать на любом смартфоне. Он выполнен из силикона и при помощи клейкой основы крепится на заднюю сторону смартфона.

Приклеить такой калдхолдер можно на любой чехол смартфона, который по ширине чуть больше банковской карты и не имеет выпуклых деталей. Он вмещает до двух-трёх карт и подойдёт для хранения водительских прав.

На AliExpress универсальный кардхолдер можно приобрести всего за 290 рублей.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни.

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