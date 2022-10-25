Представлен «бронированный» смартфон Ulefone Armor 17 Pro с камерой 108 Мп

Компания Ulefone представила защищённый смартфон Armor 17 Pro, который сам производитель называет «люксовым». Новинка базируется на чипсете Helio G99, внутри установлены 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти.

Экран получил диагональ 6,58 дюйма с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц. Ёмкость аккумулятора равна 5380 мА•ч, поддерживается 66-ваттная проводная зарядка и 15-ваттная беспроводная. Из камер выделяется основная 108-мегапиксельную камеру.

Корпус обеспечивает защиту по стандарту IP69 и соответствует военному сертификату MIL-STD-810G.

Цена вопроса — 500 долларов. Дата начала продажи не сообщается.