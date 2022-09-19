Ulefone представила смартфон с огромным динамиком и батареей на 9600 мАч

Популярный бренд неубиваемых смартфонов Ulefone выпустил новинку под названием Power Armor 16 Pro. Устройство получило огромные батарею и динамик.

По словам производителя, Power Armor 16 Pro является самым громким смартфоном — он может достигать 122 дБ. Это примерно также, как громкость колонки JBL Charge 5. Однако, использовать эту функцию можно только в чрезвычайных ситуациях. Например, чтобы подать сигнал тревоги и привлечь к себе внимание даже на огромном расстоянии.

Еще одно важное преимущество смартфона батарея емкостью 9600 мАч.

Также у новинки 5,93-дюймовый HD+ дисплей, процессор MediaTek Helio P22 и Android 12 из коробки. Смартфон защищен по степени IP68/69K и требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810G.

Стоимость Ulefone Power Armor 16 Pro пока не раскрыта.

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