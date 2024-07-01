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Ученые разогнали скорость интернета до 402 Тбит/с

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Вадим Майков сегодня в 13:25

Японские ученые поставили новый рекорд по передачи данных по оптоволокну — 402 Тбит/с (402 000 000 Мбит/с).

Если выражаться более простым языком, то специалисты смогли модернизировать оптоволоконный кабель новыми типами усилителей, что позволило увеличить пропускную способность соединения и избежать потерь.

Пока проект находится в стадии тестирования. Возможно, что половина такой скорости появится в недалеком будущем. Но всё будет зависеть не только он представителей цифровых услуг, но и от оборудования пользователей.

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Источник:
The GEEK, Kotaku
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