Ubisoft показала первый геймплейный трейлер Assassin’s Creed Shadows

На презентации Xbox Games Showcase 2024 компания Ubisoft представила первый геймплейный трейлер игры Assassin’s Creed Shadows.

Разработчики подчеркнули ключевую особенность игры – наличие двух главных героев, каждый из которых предлагает уникальный игровой опыт. Один из протагонистов — темнокожий самурай, мастер ближнего боя с простыми и понятными техниками. Второй герой — ниндзя, которая ближе к классическим ассасинам и обладает различными интересными способностями.

Подробности игры будут раскрыты на полноценной презентации Ubisoft, запланированной на 10 июня. Выход Assassin’s Creed Shadows намечен на 15 ноября 2024 года. Она будет доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.