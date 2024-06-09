Анонсирована Life is Strange: Double Exposure с Макс Колфилд в главной роли

На презентации Xbox Games Showcase 2024 анонсировали новую игру из серии Life is Strange – Life is Strange: Double Exposure. Проект обзавелся первым трейлером и датой выхода.

В новой части серии игрокам предстоит снова погрузиться в историю Макс Колфилд. Она долгое время избегала использования своих способностей управлять временем, однако смерть близкой подруги вынуждает её вновь прибегнуть к своим умениям. Героиня должна перемещаться между двумя реальностями, чтобы найти таинственного убийцу.

Игра выйдет 29 октября на PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One и Xbox Series X|S.