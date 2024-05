Windows Central: чего ожидать от презентации Xbox Games Showcase 2024

Игровой журналист и инсайдер Джез Корден с сайта Windows Central поделился всей известной ему информацией о грядущей выставке Xbox Games Showcase от Microsoft. Напомним, что она пройдет уже 9 июня в 20:00 по Москве.

Для начала, на презентацию заглянут долгожданные сиквелы. Так в разработке лежат State of Decay 3 и Gears of War 6. Первая, судя по информации из надежных источников, выглядит на порядок интереснее предшественников. К тому же, в State of Decay 3 геймплей во многом завязан на повествовании и предыстории, чтобы игрок мог погрузиться в происходящее. А вот о Gears of War 6 известно не так много — даже само появление на выставке просто слух.

Касательно других проектов, можно ожидать появления научно-фантастического триллера Perfect Dark от студии The Initiative. Насколько известно, разработка игры проходит без каких-либо проблем. Также на презентации может появиться кооперативная Contraband, но у нее возникла масса сложностей с момента анонса. Во многом, из-за карантина, и из-за ухода ключевых разработчиков. Кроме этого ходят слухи о следующей части Killer Instinct от Iron Galaxy.

Не стоит забывать и про апдейты уже существующих игр и франшиз. Нам точно покажут DLC Starfield: The Shattered Space и Diablo IV: Vessel of Hatred. А также, вероятно, могут заявить о мультиплатформенности Forza, Gears и Halo. Что уж говорить про новую задумку Xbox с выпуском своих игр на консолях PlayStation.