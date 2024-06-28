Ubisoft подтвердила разработку ремейков оригинальных частей Assassin’s Creed

В настоящее время Ubisoft занимается разработкой ремейков оригинальных частей серии Assassin’s Creed. Об этом в новом интервью заявил генеральный директор компании Ив Гиймо.

Глава Ubisoft не сообщил над какими именно играми работает компания, но подчеркнул, что геймеры будут в восторге. По его словам, миры некоторых старых игр Assassin’s Creed по-прежнему остаются чрезвычайно богатыми и интересными.

«Будет много разнообразного опыта. Цель состоит в том, чтобы игры Assassin’s Creed выходили более регулярно, а не в том, чтобы каждый год было одно и то же <…> Грядет много интересного, включая уже анонсированный Assassin’s Creed Hexe, который будет сильно отличаться от Assassin’s Creed Shadows. Думаем, мы сможем удивить игроков» Генеральный директор Ubisoft Ив Гиймо

Ранее в сети было множество слухов о том, что Ubisoft планирует выпустить ремейки первой части Assassin’s Creed и Assassin’s Creed Black Flag.