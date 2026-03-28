Anthropic случайно раскрыла детали новой супермодели Claude Mythos

Anthropic подтвердила, что разрабатывает новую ИИ-модель Claude Mythos, после того как в сеть утекли внутренние материалы компании.

Как сообщает Fortune, причиной стал сбой в настройках CMS-системы Anthropic. Из-за ошибки в открытом доступе оказались почти 3000 неопубликованных файлов, включая черновик публикации с описанием новой модели. После уведомления со стороны журналистов компания закрыла доступ к этим материалам и назвала инцидент результатом «человеческой ошибки».

Согласно утекшему черновику, Claude Mythos внутри компании также фигурировала под названием Capybara. Модель описывалась как новый уровень в линейке Anthropic, стоящий выше Opus, который сейчас считается флагманским классом компании.

В документе утверждалось, что новая система показывает заметно более высокие результаты в задачах программирования, академических рассуждений и кибербезопасности. В самой Anthropic подтвердили, что работают над универсальной моделью с серьёзным прогрессом в рассуждении, кодинге и безопасности, и назвали её «шагом вперёд» по сравнению с предыдущими разработками.

Отдельное внимание компания уделяет именно кибербезопасности. По данным утечки, внутри Anthropic считают, что возможности Mythos в этой сфере могут значительно опережать другие современные модели. Из-за этого ранний доступ к системе собираются ограничить и предоставить в первую очередь организациям, работающим в сфере киберзащиты.

Такой подход связан и с прошлым опытом компании. Anthropic уже сталкивалась с попытками использовать её модели в киберпреступной деятельности и ранее сообщала о случаях, когда Claude Code применяли в атаках на инфраструктуру различных организаций.

Сроки релиза Claude Mythos пока не раскрываются. В компании подчёркивают, что будут подходить к запуску новой модели осторожно из-за её уровня возможностей.