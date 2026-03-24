Claude Code теперь сам решает, что можно делать на вашем компьютере

Anthropic представила новый режим «auto mode» для Claude Code. Он позволяет запускать длительные задачи без постоянных запросов разрешений, сохраняя базовый уровень безопасности.

Ранее система работала максимально строго: каждое действие, включая запись файлов или выполнение команд, требовало подтверждения пользователя. Альтернативой было полное отключение ограничений, что повышало риски.

Новый режим стал компромиссом. Перед каждым действием используется классификатор, который оценивает потенциальные риски. Безопасные операции выполняются автоматически, а подозрительные блокируются.

Если модель продолжает пытаться выполнить заблокированные действия, система запрашивает разрешение у пользователя.

В Anthropic подчёркивают, что режим снижает риски по сравнению с полным отключением защиты, но не исключает их полностью. Его рекомендуют использовать в изолированных средах.

Параллельно компания тестирует ещё одну функцию — управление Mac через ИИ-агента. Claude может открывать приложения, работать с файлами и выполнять задачи на компьютере, получая команды с мобильного устройства.

Новые возможности пока доступны в режиме тестирования для пользователей Claude Teams, а также постепенно появятся у корпоративных клиентов и в API.