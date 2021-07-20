TWS-наушники HUAWEI FreeBuds 4 с активным шумоподавлением появились в России

Huawei представила для российского рынка беспроводные Bluetooth-наушники HUAWEI FreeBuds 4 с активным шумоподавлением открытого типа ANC 2.0. По сравнению с предыдущей версией FreeBuds 3 устройство стало ещё легче и комфортнее в использовании.

HUAWEI FreeBuds 4 получили обновлённую на аппаратном и программном уровнях фирменную технологию шумоподавления Open-fit ANC 2.0, созданную специально для наушников с конструкцией открытого типа. Благодаря двум микрофонам система позволяет улавливать окружающий шум с повышенной точностью и добиваться максимальной нейтрализации шумов.

Чтобы повысить эффективность шумоподавления в различных сценариях, HUAWEI FreeBuds 4 получили технологию Adaptive Ear Matching (AEM). При включённой системе активного шумоподавления наушники автоматически определяют форму ушной раковины и подбирают оптимальную комбинацию настроек, обеспечивающую пользователю наибольший комфорт независимо от окружающей обстановки.

В новых HUAWEI FreeBuds 4 применена композитная мембрана из жидкокристаллического полимера (LCP), которая способна воспроизводить частоты до 40 кГц. Помимо этого, наушники оснащены 14,3-миллиметровыми динамическими динамиками, обеспечивающими мощные басы. Воспроизведение низких частот улучшено за счёт обновлённого низкочастотного модуля, басовой трубки и платы, которые образуют независимую герметичную звуковую полость. По сравнению с FreeBuds 3 новая модель имеет улучшенную воздухонепроницаемость и обеспечивает повышенное акустическое давление. Объём басовой трубки увеличен на 15%, что усиливает резонанс мембраны.

Кейс HUAWEI FreeBuds 4 имеет толщину 21,2 мм при весе 38 г — он на 6,3% компактнее и на 20,8% легче предыдущей модели. Футляр имеет симметричный округлый корпус с минималистичной отделкой.

При выключенной системе шумоподавления HUAWEI FreeBuds 4 способны воспроизводить музыку в течение четырёх часов, а за счёт поставляемого в комплекте зарядного чехла продолжительность автономной работы увеличивается до 22 часов. Фирменная технология быстрой зарядки позволяет заряжать устройство на 2,5 часа прослушивания аудио всего за 15 минут.

Цены и доступность

Приём предварительных заказов на HUAWEI FreeBuds 4 начнётся 27 июля. Устройство доступно в мерцающем серебристом и керамическом белом оттенках по рекомендованной розничной цене 12 990 рублей.