Twitter добавит еще одну галочку верификации

Соцсеть Twitter будет помечать аккаунты знаменитостей дополнительной отметкой «Official». Такие учётные записи будут иметь сразу две галочки — синяя об использовании платной подписки Twitter Blue, а серая, что аккаунт верифицирован.

Серая галочка «Official» будет выдаваться автоматически государственным аккаунтам, коммерческим компаниям, общественным деятелям, крупным медиа и звездам.

Такие изменения произошли после того, как подписчики Twitter Blue начали выдавать себя за известных личностей. Это стало одной из причин по которой Twitter пришлось временно отключить подписку до окончания промежуточных выборов в США.