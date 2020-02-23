Твиттер игры Mafia впервые заработал с 2018 года

Официальный твиттер-аккаунт игры Mafia неожиданно обновился. В нём появился пост с одним словом «Family». Сам аккаунт не был активен с 2018 года.
Также обновилась обложка аккаунта на котором собраны главные герои трёх частей с надписью «15-летний юбилей».
Предположительно, что издатель 2K Games начал готовиться к выходу ремастера Mafia 2, которая совсем недавно получила возрастной рейтинг для PlayStation 4, Xbox One, PC и Nintendo Switch. Кроме того, рейтинг получила и третья часть франшизы.
Стоит ожидать, что разработчики могут перевыпустить первую часть для всех актуальных платформ. Но пока это только слухи.
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