Твиттер игры Mafia впервые заработал с 2018 года
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Новости

Твиттер игры Mafia впервые заработал с 2018 года

Официальный твиттер-аккаунт игры Mafia неожиданно обновился. В нём появился пост с одним словом «Family». Сам аккаунт не был активен с 2018 года.

Также обновилась обложка аккаунта на котором собраны главные герои трёх частей с надписью «15-летний юбилей».

  • Mafia 15 Year

Предположительно, что издатель 2K Games начал готовиться к выходу ремастера Mafia 2, которая совсем недавно получила возрастной рейтинг для PlayStation 4, Xbox One, PC и Nintendo Switch. Кроме того, рейтинг получила и третья часть франшизы.

Стоит ожидать, что разработчики могут перевыпустить первую часть для всех актуальных платформ. Но пока это только слухи.

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