Apple может начать собирать iPhone в Америке

Apple может существенно изменить карту своей цепочки поставок. На фоне возможных пошлин и давления со стороны администрации Трампа, компания рассматривает увеличение производства на территории США.

По данным СМИ, в ближайшие годы Apple вложит до $100 млрд в американское производство, создав 20 000 рабочих мест. Ранее компания уже пообещала инвестировать $500 млрд в экономику США.

Apple фактически готовится подстроиться под новую реальность: «Америка прежде всего», внутренние цепочки и производство в границах. Если планы реализуются, это будет крупнейшая за десятилетие перестройка внутри компании.

Локализация снижает логистические риски, ускоряет контроль качества и упрощает соответствие нормам. Вопрос только в цене: ведь американская сборка обойдётся дороже. Окупится ли это? Зависит от того, как быстро Apple сможет автоматизировать процессы.

Как бы ни выглядело это как «возвращение домой», реальность прагматична: Apple просто страхуется от будущих торговых войн. И если тренд закрепится, другие гиганты в лице Google, Microsoft, Nvidia — будут вынуждены последовать за ней.

Производство вновь становится стратегическим активом. Но романтика «сделано в США» может обернуться банальным ростом цен для конечных потребителей.