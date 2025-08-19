Apple впервые начала производить всю линейку iPhone 17 для США в Индии

Apple впервые начала производить всю линейку iPhone 17, предназначенную для США, на заводах в Индии, стремясь уменьшить свою зависимость от Китая. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Сейчас производство налажено на пяти заводах в Индии, в том числе на Tata Group в Хосуре (штат Тамилнад) и Foxconn в Бангалоре (штат Карнатака).

До этого момента «американские» iPhone производились в Китае. Теперь корпорация расширила число индийских площадок и перенесла значительную часть сборки именно туда. По словам источников, цель — снизить риски, связанные с экономическими пошлинами и политическим давлением со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

Bloomberg отмечает, что ставка на Индию уже приносит результаты. Только за четыре месяца, начиная с апреля, экспорт iPhone из страны составил $7,5 млрд. Для сравнения: за весь предыдущий финансовый год этот показатель равнялся $17 млрд.

Весной Apple начала активно выводить часть мощностей из Китая в другие страны после угроз Трампа ввести высокие пошлины. Хотя электроника пока остается в числе исключений, компания готовится к возможным изменениям и диверсифицирует производство. По ее собственным подсчетам, тарифные ограничения могут обойтись в $1,1 млрд.

Ситуация осложнилась после того, как США подняли пошлины на импорт индийских товаров до 50%. Формальным поводом стало сотрудничество Индии с Россией в нефтяной сфере. Нью-Дели назвал эти меры несправедливыми и пообещал защищать свои интересы.

Трамп не раз заявлял, что Apple нужно перенести производство в США. 6 августа он сообщил о планах компании инвестировать $600 млрд в американскую экономику. В ответ глава Apple Тим Кук отметил, что уже в ближайшее время все стекла для iPhone и Apple Watch будут изготавливаться на заводе в Кентукки.