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Новости

Трамп внес Xiaomi в черный список

Похоже, Дональд Трамп напоследок решил хлопнуть дверью. Его администрация выпустила заявление, в котором признает компанию Xiaomi «коммунистическим оплотом», а поэтому вносит ее в черный список. Напомним, что в этом списке уже присутствуют некоторые китайские компании, к примеру, конкурент Xiaomi – Huawei. Именно поэтому администрация нынешнего президента надеется, что американские инвесторы больше не будут вкладывать собственные средства в эту компанию.

Трамп считает, что инвестиции идут не на пользу США, наоборот, они развивают китайские военные разработки, да и саму военную инфраструктуру вражеской, по словам Трампа, стороны. Но видимо, нынешний президент не знает, что у Xiaomi нет подразделений, которые работают в других сферах, как это предусмотрено у Huawei. Xiaomi никак не взаимодействует с промышленной, аэрокосмической и химической сферой.

Что касается развития данной ситуации, то многие надеются на новую администрацию Белого дома и президента – Джо Байдена. Есть большая вероятность того, что он пересмотрит некоторые решения Трампа и снизит накал отношений между США и Китаем. Это позволит китайским компаниям заново заявить о себе на американском рынке, где конкурентов у Samsung и Apple практически нет.

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Источник:
Gsmarena
Теги: 
Михаил Дулуб

Михаил Дулуб

Настоящий гик, любитель современных девайсов, хожу с Nokia 3310.

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