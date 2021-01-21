TP-Link представил новую Wi-Fi камеру линейки TAPO

Компания TP-Link представила уличную Wi-Fi камеру TAPO C310. TAPO – бренд, нацеленный на поклонников беспроводных технологий и интернета вещей.

TAPO C310 – уличная Wi-Fi камера видеонаблюдения с функцией обнаружения движения, которая автоматически отправляет push-уведомления на смартфон при видеофиксации посторонней активности. Устройство оснащено всепогодным корпусом с защитой класса IP66.

Разрешение камеры составило 3 Мп. Также она обладает ночным режимом и поддерживает видимость объектов на расстоянии до 30 метров в темное время суток. Встроенный динамик и микрофон позволяют пользователю слушать, что происходит на улице, передавать голосовые сообщения и включать звуковую сигнализацию.

Tapo С310 позволяет хранить видео на карте microSD объёмом до 128 ГБ, а также поддерживает несколько вариантов установки, по обычному сетевому кабелю или через Wi‑Fi. Управление устройством доступно через специальное приложение для iOS и Android.

Рекомендованная розничная цена устройства составляет 3 590 рублей.