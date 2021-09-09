Топовый Vivo X70 Pro+ получил беспроводные наушники в комплекте

Сегодня Vivo представила флагманскую серию смартфонов X70. В неё вошли три модели: X70, X70 Pro и X70 Pro+. Особым вниманием пользуется топовый X70 Pro+. Он обладатель мощных характеристик и отличных камер.

Один из блогеров успел получить в свои руки новинку и показать комплектацию смартфона. Удивительно, но Vivo оснащает смартфон беспроводными наушниками в качестве дополнительного аксессуара. Учитывая, что многие производители выбрали путь Apple и убирают из комплектации зарядные кабели, блоки и тем более наушники. Такой сюрприз от Vivo заметно выделяет их на фоне конкурентов.

Все ранее характеристики подтвердились. Новинка получила чипсет Snapdragon 888+, собственной разработки чип для обработки изображения V1, 120-Гц дисплей с разрешением 2400 х 1080 точек, 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ флеши-памяти. Работает смартфон под управлением Android 11 с оболочкой OriginOS.