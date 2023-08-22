Топ-10 лучших мобильных устройств Apple по мнению пользователей

AnTuTu представил новый рейтинг устройств Apple, основанный на оценках удовлетворённости пользователей. В июле 2023 года на первое место вышел iPhone SE , набрав 97,96% позитивных отзывов, несмотря на свой возраст.

Второе место занял планшет iPad Air 4, представленный в сентябре 2020 года. Его позитивно оценивают 97,73% пользователей. Бронза досталась iPhone 6s Plus (97,11%), который был анонсирован осенью 2015 года.

Остальная часть рейтинговой десятки включает в себя iPhone 6s, iPad Pro 2 (10,5-дюймовый), iPhone 12 mini, iPhone 7, iPad Pro 4 (12,9-дюймовый), iPhone SE 2 и iPad Pro 2 (11-дюймовый).

Интересно, что в июльский рейтинг самых эффективных устройств на iOS от AnTuTu ни один из вышеперечисленных гаджетов не входит. Из планшетов в нем лидируют iPad Pro 6 (12,9-дюймовый), iPad Pro 6 (11-дюймовый) и iPad Pro 5 (12,9-дюймовый), а из смартфонов – iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max и iPhone 13 Pro Max.