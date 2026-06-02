Xiaomi 17T Pro получил поддержку расширенного Quick Share, который позволяет быстрее передавать файлы между Android и iPhone.
Android и iPhone стали ближе: Xiaomi внедрила новый обмен файлами

Xiaomi 17T Pro вошёл в число первых Android-смартфонов с поддержкой нового обмена файлами между Android и iPhone через Quick Share.

Функция работает не так, как классический AirDrop между устройствами Apple. Android-смартфон генерирует QR-код, который нужно отсканировать на iPhone. После этого файл передаётся через облачный механизм Google.

Процесс всё ещё требует дополнительного шага, однако он заметно удобнее, чем пересылка файлов через мессенджеры, облака или сторонние приложения.

Главная цель Google — упростить обмен контентом между пользователями Android и iPhone. Особенно в ситуациях, когда нужно быстро передать фотографии или видео в смешанной компании устройств.

Пока поддержка новой функции остаётся ограниченной. Помимо Xiaomi 17T Pro, она уже доступна на:

  • Samsung Galaxy S26
  • Google Pixel 10
  • Google Pixel 9
  • Google Pixel 8a
  • OPPO Find X9
  • OPPO Find N6
  • vivo X300 Ultra

Google также подтвердила вторую волну устройств с поддержкой Quick Share для iPhone. В неё войдут Galaxy S25, Galaxy S24, некоторые Galaxy Z Fold и Z Flip, OnePlus 15, Honor Magic 8 Pro и другие модели.

Сама по себе функция вряд ли станет причиной покупки нового смартфона, однако она постепенно убирает одно из самых раздражающих ограничений между экосистемами Android и Apple.

