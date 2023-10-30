Титановый Xiaomi 14 Pro показали на «живых» фотографиях

На прошлой неделе Xiaomi провела мероприятие, на котором представила флагманские смартфоны Xiaomi 14 и 14 Pro. Новинки поступят в продажу только вечером 31 октября, но китайские журналисты уже получили устройства для обзоров и поделились первыми студийными фотографиями, а также показали спецверсию из титана.

Специальное издание Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition на фоне обычной модели выделяется рамой из титана, вместо алюминия, и, серой расцветкой корпуса с оранжевой окантовкой блока камер, который получил стекло с эффектом «звёздная ночь». Что примечательно, титановая версия смартфона весит больше алюминиевой — 230 и 223 грамма. Других различий между моделями, нет, подробнее о всех характеристиках мы писали в этом материале.

В Китае Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition поступит в продажу уже завтра и будет доступен в единственной конфигурации памяти 16 Гб ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ по цене 6499 юаней (82 700 ₽).