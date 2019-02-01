TikTok следил за пользователя Android

По-видимому, судьба TikTok на американском пространстве решена. Тем более в свете того, что на приложение и его производителя проводится очередное давление со стороны властей США. По мнению журналистов из Wall Street Journal, приложение собирало данные пользователей. Вроде бы этим занимаются и другие приложения, но TikTok – это же китайцы, а значит сливать данные вражеской стороне американские власти не захотели.

Но и это еще не все: выяснилось, как они это делают. Согласно расследованию, уже на протяжении полутора лет из TikTok утекают данные пользователей благодаря уязвимости, которая позволяет узнавать MAC-адреса. По сути, зная MAC-адрес, его можно использовать для показа рекламы, исходя из запросов человека. Но Google уже давно выработала политику, которая запрещает использовать MAC-адреса для этих целей. Хотя, если разобраться, то многие приложения, находящиеся в том же Google Play, занимаются этим же, но почему-то на них никто внимания не обращает.

На данный момент таких приложений около 350 и служба Google после опубликования таких данных всерьез займется проверкой. Но все бы было ничего, если бы не обвинения TikTok в том, что они работают на китайское правительство, которое обязывает производителей приложений следить за гражданами США и сливать им данные. Очень похоже на то, что TikTok пытаются утопить, выискивая самые абсурдные обвинения. Но, в ответ на все эти обвинения представители китайского приложения оправдываются, но вряд ли их ответ устроит оппонентов, так как они приняли уже окончательное решение.

Так вот, создатели и владельцы TikTok утверждают, что может еще в самом начале появления приложения в Google Play, они использовали MAC-адреса, но это уже давно не делается. А если кто-то из пользователей игнорирует обновления, которые исправляют всяческие проблемы с безопасностью, то это уже их вина, то есть самих пользователей, но никак не компании ByteDance.

На данный момент уже выпущен документ, который обязывает американские компании в течение 45 дней прекратить любые контакты с ByteDance, чтобы устранить национальную угрозу. На данный момент каждый житель США обязан предпринять все действия, чтобы оградиться от национальной угрозы в лице ByteDance и ее продукта – TikTok. Но забавным остается один момент. Те же самые эксперты по безопасности утверждают, что такой сбор данных, в котором обвиняют представителей ByteDance, аналогичен сбору данных от Facebook. А последнее известие, вообще снимает все обвинения с TikTok, ведь даже представители ЦРУ заявили, что они не обнаружили доказательств того, что приложение сотрудничает с властями Китая. Но кого это волнует?