Первым складным устройством от Apple может стать iPad

Аналитическая компания CCS Insight выпустила прогноз относительно первого складного устройства от Apple. Сообщается, что купертиновцы не собираются отставать от общего тренда на гибкие аппараты.

Однако, CCS Insight заявляет, что Apple выпустит сначала сгибающийся iPad. Этого события стоит ожидать в ближайшие два года, анонс состоится до 2024 года. Стоимость этой новинки будет высокой — на уровне $2500.

Возможно, после выхода гибкого iPad компания полноценно возьмется за разработку аналогичного iPhone.

Некоторые источники сообщают, что для Apple риск складывания iPhone чрезвычайно высок. Помимо проблем с дизайном, оборудованием и системным интерфейсом, наиболее важным для компании является то, что продажи базовой линейки не должны падать. Поэтому стоимость складного iPhone будет сильно выше, чем привычные нам флагманы iPhone.

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