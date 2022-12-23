Tesla показала беспроводную зарядку в стиле Cybertruck

Компания Tesla представила аналог беспроводной зарядки AirPower под названием Wireless Charging Platform. Эта станция способна запитать до 3 устройств с мощностью до 15 Вт каждый.

Новинка выполнена в угловатом дизайне и похожа на пикап Cybertruck (а также на PS4). У платформы есть наклоняемая поверхность, которая позволяет размещать устройство под нужным углом, а не только горизонтально.

Заряжаемые устройства можно размещать в любом месте платформы. В ранее упомянутой системе AirPower такую возможность обещали, но не смогли реализовать из-за технических ограничений.

Стоимость Tesla Wireless Charging Platform составляет $300 (~20 700 рублей). Купить новинку можно на официальном сайте компании. Отметим, что похожие девайсы есть и дешевле, но фанатам Tesla наверняка понравится.