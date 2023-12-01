Tesla официально представила Cybertruck – электрический пуленепробиваемый пикап

Компания Tesla провела мероприятие, на котором представила электрический пикап Cybertruck, а глава компании Илон Маск вручил первые десять автомобилей их владельцам.

Cybertruck будет предлагаться в трех комплектациях. Базовая версия по цене $60 990 (~5 450 000 рублей) с задним приводом и запасом хода 402 км будет доступна в 2025 году. Разгон с места до 60 миль/ч (97 км/ч) пикап осуществляет за 6,5 секунд.

В 2024 году начнутся поставки более дорогих версий. Полноприводная модель за $79 990 (~7 150 000 рублей) имеет два двигателя мощностью 600 л.с., запас хода 547 км и разгон 4,1 секунды.

Топовая версия Cyberbeast за $99 990 (~8 925 000 рублей) оснащена тремя двигателями общей мощностью 845 л.с., запасом хода 515 км, а 97 км/ч она набирает за спорткаровские 2,6 секунды.

Tesla обратила внимание на особенности Cybertruck: кузов из нержавеющей стали, отсутствие окраски, пуленепробиваемые кузовные панели, адаптивная пневматическая подвеска и высокая грузоподъемность до 1133 кг. Две старшие версии способны буксировать прицеп до 4989,5 кг.

Салон автомобиля выполнен в минималистичном стиле с большим сенсорным экраном и звуковой системой из 15 динамиков. В отличие от анонса 2019 года, цены на Cybertruck выросли, а запас хода уменьшился.