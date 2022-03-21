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Новости

Почти GTA: электромобиль Tesla подлетел на несколько метров над холмом и врезался в мусорные баки

Жители Лос-Анджелеса смогли увидеть GTA в реальной жизни. Там неизвестный водитель на Tesla Model S подлетел в воздух, приземлился в два припаркованных автомобиля и несколько мусорных баков. После чего водитель скрылся, а машину оставил на месте аварии.

По словам YouTube-блогера Алекс Чой, инцидент произошел на встрече клуба владельцев Tesla. Отмечается, что водитель совершил «трюк» без предварительного тестового заезда.

Ролик попал в соцсети и стал вирусным:

Водителя уже объявила в розыск полиция Лос-Анджелеса. Ему предъявят бегство с места дорожного происшествия. За информацию о нём полиция предлагает $1000. По предварительной версии, разбитая Tesla была взята в аренду.

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Валентин Снежин

Валентин Снежин

Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни.

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