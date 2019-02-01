Counter‑Strike 1.6 получила официальное обновление

Казалось, что обновлять игру, которая вышла 20 лет назад не очень разумно, однако в Valve считают иначе и выпустили патч для знаменитой Counter-Strike 1.6.
Патч исправляет баги, консольные команды и настройки безопасности. Список изменений следующий:
- исправлена команда viewdemo, из-за которой иногда вылетал клиент;
- исправлен баг, из-за которого при покупке патронов появлялись видимые ящики;
- исправлен параметр безопасности при отключении клиента;
- исправлен параметр безопасности при обработке консольных команд;
- исправлен параметр безопасности при взаимодействии клиент/сервер;
- исправлен параметр безопасности при загрузке моделей;
- исправлен параметр безопасности при загрузке BSP и WAD;
- установка параметра cl_autowepswitch на 2 теперь будет переключать оружие при подборе более мощной винтовки за исключением моментов, когда зажаты левая или правая клавиша мыши.
Баланс и карты остались без каких-либо изменений.
Несмотря на выход Counter-Strike в 2000 году, игру любят и играют до сих пор по всеми миру. Одновременно с обновлением CS 1.6 вышли патчи Half-Life и Team Fortress 2.
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