Counter‑Strike 1.6 получила официальное обновление

Казалось, что обновлять игру, которая вышла 20 лет назад не очень разумно, однако в Valve считают иначе и выпустили патч для знаменитой Counter-Strike 1.6.

Патч исправляет баги, консольные команды и настройки безопасности. Список изменений следующий:

исправлена команда viewdemo, из-за которой иногда вылетал клиент;

исправлен баг, из-за которого при покупке патронов появлялись видимые ящики;

исправлен параметр безопасности при отключении клиента;

исправлен параметр безопасности при обработке консольных команд;

исправлен параметр безопасности при взаимодействии клиент/сервер;

исправлен параметр безопасности при загрузке моделей;

исправлен параметр безопасности при загрузке BSP и WAD;

установка параметра cl_autowepswitch на 2 теперь будет переключать оружие при подборе более мощной винтовки за исключением моментов, когда зажаты левая или правая клавиша мыши.

Баланс и карты остались без каких-либо изменений.

Несмотря на выход Counter-Strike в 2000 году, игру любят и играют до сих пор по всеми миру. Одновременно с обновлением CS 1.6 вышли патчи Half-Life и Team Fortress 2.