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Новости

Counter‑Strike 1.6 получила официальное обновление

Казалось, что обновлять игру, которая вышла 20 лет назад не очень разумно, однако в Valve считают иначе и выпустили патч для знаменитой Counter-Strike 1.6.

Патч исправляет баги, консольные команды и настройки безопасности. Список изменений следующий:

  • исправлена команда viewdemo, из-за которой иногда вылетал клиент;
  • исправлен баг, из-за которого при покупке патронов появлялись видимые ящики;
  • исправлен параметр безопасности при отключении клиента;
  • исправлен параметр безопасности при обработке консольных команд;
  • исправлен параметр безопасности при взаимодействии клиент/сервер;
  • исправлен параметр безопасности при загрузке моделей;
  • исправлен параметр безопасности при загрузке BSP и WAD;
  • установка параметра cl_autowepswitch на 2 теперь будет переключать оружие при подборе более мощной винтовки за исключением моментов, когда зажаты левая или правая клавиша мыши.

Баланс и карты остались без каких-либо изменений.

Несмотря на выход Counter-Strike в 2000 году, игру любят и играют до сих пор по всеми миру. Одновременно с обновлением CS 1.6 вышли патчи Half-Life и Team Fortress 2.

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