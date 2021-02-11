Теперь тепло тела можно будет преобразовать в питание для гаджетов

Термоэлектрические генераторы давно уже не новинка. Принцип преобразования тепла в электричество используется во многих системах, но до последнего времени они были слишком большими, чтобы использовать их в носимой электронике. Теперь это изменилось.

Разработчик Цзянлян Сяо представил технологию термоэлектрического генератора, который сможет питать умные часы и фитнес-браслеты от тепла тела.

В его версии генератор получил основу из эластичного материала под названием полиамин. В неё добавлены несколько тонких термоэлектрических модулей, которые соединены между собой. В результате система генерирует электричество.

Представленный прототип в виде кольца выдаёт около 1 Вт на 1 см2. Этого хватит для питания простых часов или фитнес-трекеров. В будущем мощность возрастёт. При этом новинка умеет самовосстанавливаться, а также годится для вторичной переработки.

Сяо ожидает, что его разработка поступит в массовую продажу через 5-10 лет. Хотя, разумеется, аккумуляторы останутся — хотя в качестве резервного питания. Но за эти годы они могут также измениться.