Telegram получил большое обновление

В обновлении Telegram для iOS и Android, добавили список похожих каналов, репосты сторисов и бесплатную расшифровку 2 голосовых сообщений в неделю.
Также появились кастомные эмодзи реакции для каналов, эффект «щелчка Таноса» для удаляемых по таймеру сообщений на iPhone и новые цвета профиля для Premium-пользователей.
Весь список нововведений в Telegram от 30 ноября 2023 года:
- Похожие каналы
- Перепост историй
- Видеосообщения в историях
- Цвета профиля (Premium)
- Индивидуальные обои для отдельных чатов (Premium могут применить любые обои одновременно для себя и своего собеседника)
- Расшифровка речи для всех пользователей (2 расшифровки в неделю)
- Статистика историй для каналов
- Эмодзи из наборов в качестве реакций в каналах (Можно использовать и эмодзи из пользовательских наборов — по 1 нестандартной реакции за каждый буст)
- Подсветка кода в сообщениях
- Улучшенный просмотр групп с темами
- Эффект «щелчка Таноса» на iOS (сообщения распадаются на пиксели, прежде чем исчезнут)