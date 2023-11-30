Telegram получил большое обновление

В обновлении Telegram для iOS и Android, добавили список похожих каналов, репосты сторисов и бесплатную расшифровку 2 голосовых сообщений в неделю.

Также появились кастомные эмодзи реакции для каналов, эффект «щелчка Таноса» для удаляемых по таймеру сообщений на iPhone и новые цвета профиля для Premium-пользователей.

Весь список нововведений в Telegram от 30 ноября 2023 года:

Похожие каналы

Перепост историй

Видеосообщения в историях

Цвета профиля (Premium)

Индивидуальные обои для отдельных чатов (Premium могут применить любые обои одновременно для себя и своего собеседника)

Расшифровка речи для всех пользователей (2 расшифровки в неделю)

Статистика историй для каналов

Эмодзи из наборов в качестве реакций в каналах (Можно использовать и эмодзи из пользовательских наборов — по 1 нестандартной реакции за каждый буст)

Подсветка кода в сообщениях

Улучшенный просмотр групп с темами

Эффект «щелчка Таноса» на iOS (сообщения распадаются на пиксели, прежде чем исчезнут)