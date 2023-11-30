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Telegram получил большое обновление

В обновлении Telegram для iOS и Android, добавили список похожих каналов, репосты сторисов и бесплатную расшифровку 2 голосовых сообщений в неделю.

Также появились кастомные эмодзи реакции для каналов, эффект «щелчка Таноса» для удаляемых по таймеру сообщений на iPhone и новые цвета профиля для Premium-пользователей.

Весь список нововведений в Telegram от 30 ноября 2023 года:

  • Похожие каналы
  • Перепост историй
  • Видеосообщения в историях
  • Цвета профиля (Premium)
  • Индивидуальные обои для отдельных чатов (Premium могут применить любые обои одновременно для себя и своего собеседника)
  • Расшифровка речи для всех пользователей (2 расшифровки в неделю)
  • Статистика историй для каналов
  • Эмодзи из наборов в качестве реакций в каналах (Можно использовать и эмодзи из пользовательских наборов — по 1 нестандартной реакции за каждый буст)
  • Подсветка кода в сообщениях
  • Улучшенный просмотр групп с темами
  • Эффект «щелчка Таноса» на iOS (сообщения распадаются на пиксели, прежде чем исчезнут)

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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