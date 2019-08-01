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Новости

Telegram подал жалобу в ЕС на App Store

Компания Telegram, владеющая одноимённым мессенджером, подала антимонопольную жалобу в Еврокомиссию на Apple. По их заявлению, Apple должна предоставлять пользователю выбор откуда загружать приложение, а не только обязывать использовать App Store.

Жалоба также указывает, что из-за действий Apple, отсутствует существенное развитие инноваций в приложениях. В качестве примера рассказывается ситуация, которая произошла несколько лет назад, когда Telegram отказался от запуска собственной игровой платформы из-за нарушений правил App Store.

Apple и Google накладывают безумный 30-процентный налог с продаж на все цифровые товары, продаваемые на каждом мобильном телефоне в мире. Результат — пользователи платят по более высоким ценам, стартапы и целые индустрии разрушаются или не появляются вовсе. Регуляторы игнорируют этот абсурд уже десять лет.

Павел Дуров.

По мнению Дурова с монополией Apple и Google можно давно покончить, дав пользователям возможность выбора откуда устанавливать приложения. Однако Android ещё хоть как-то позволяет такие действия, а вот iOS без джейлбрейка – нет.

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Валентин Снежин

Валентин Снежин

Пишу про Apple и интересные штуки. Очень зависимая от кофеина форма жизни.
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