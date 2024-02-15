Telegram обновился до версии 10.8: что нового?

Мессенджер Telegram для Android и iOS получил обновление 10.8. В ближайшее время остальные клиенты также получат апдейт.

Первое февральское обновление расширило функционал групповых чатов. Теперь можно отдать голос за группу, чтобы разблокировать дополнительные функции, среди которых расшифровка голосовых сообщений, перевод чата в реальном времени и создание собственного набора эмодзи.

Функции открываются по мере увеличения уровня группы (1 уровень – 1/25 голосов от общего количества участников чата). Важной фишкой является тот факт, что разблокированные дополнительные опции становятся доступными для всех участников чата вне зависимости от наличия Telegram Premium.

Кроме того, группы могут настраивать оформление, устанавливать обои и эмодзи статус, снимать ограничения за голоса, публиковать истории и проводить розыгрыши Telegram Premium.