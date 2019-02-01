Видеозвонки Telegram появились на iPhone

Пару дней назад для мобильной версии Telegram на Android вышла версия 7.0 с поддержкой «альфа-версии» видеозвонков. И вот теперь аналогична функция появилась в сборке для iOS под тем же номером.

Как заявил основатель компании Павел Дуров, пришлось сначала запускать версию для Android, поскольку модераторы App Store проверяли версию для iOS слишком медленно. При том, что её отправили в магазин раньше.

Функционально iOS-версия получила те же возможности, что и на Android — сквозное шифрование для видеозвонков, а также новые анимированные эмодзи. Как ожидается, через несколько месяцев компания запустит групповые видеозвонки на обеих платформах.

Отметим, что ранее эти функции тестировались в бета-версиях Telegram для iOS, Android и macOS. О появлении поддержки на Windows и Linux пока ничего не сообщается.

Между тем, видеозвонки уже были доступны в неофициальных клиентах Telegram на мобильных платформах.