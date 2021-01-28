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Новости

Telegram добавил функцию переноса переписки из WhatsApp

Мессенджер Telegram получил обновление для iOS под номером 7.4. Основным нововведением стала возможность перенести всю переписку из других сервисов, например из WhatsApp.

Сам WhatsApp не умеет загружать историю переписки, а также запускать один профиль одновременно на других устройствах, кроме веб-версии на ПК. Чтобы сохранить сообщения, нужно создать резервную копию в каком-либо облачном сервисе и после, восстанавливать её.

Кроме переноса переписок, пользовали Telegram, получили новые функции. В голосовых чатах можно изменять уровень громкости для определенных участников. А на группы или каналы можно подать жалобы, если они выдают себя за какие-либо официальные представительства.

Вначале года, Telegram заявил о значительном росте пользователей. Мессенджер стал вторым приложением по скачиванию в США на фоне нового соглашения WhatsApp. На днях экс-представитель Белого дома Марк Гинзберг выступил с предложением удалить Telegram из Google Play.

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