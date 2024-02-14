Техноблогер создал по-настоящему безрамочный MacBook

Несмотря на то, что новые MacBook имеют значительно более тонкие рамки, чем их предшественники, этого все равно недостаточно для некоторых энтузиастов.

YouTube-блогер Luke Miani пошел дальше и представил по-настоящему безрамочный MacBook. Правда, никаких инженерных умений здесь не требуется, ведь вместо дисплея используется гарнитура Apple Vision Pro.

Техноблогер отсоединил крышку с дисплеем от остальной части MacBook Air на M2. Устройство продолжает работать даже без дисплея, поскольку все критически важное оборудование, находится под клавиатурой.

Когда MacBook без дисплея подключается к Vision Pro, над «обезглавленным» ноутбуком появляется виртуальный дисплей. Если его правильно подобрать по размеру и расположить точно над клавиатурой, то новый «виртуальный MacBook» выглядит совершенно безрамочным.

При этом сам создатель отметил, что хотя в сочетании с Vision Pro ноутбук выглядит круто, практического применения у него не так много.

Using a Headless MacBook with Vision Pro!

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