Новости

Техноблогер создал по-настоящему безрамочный MacBook

Несмотря на то, что новые MacBook имеют значительно более тонкие рамки, чем их предшественники, этого все равно недостаточно для некоторых энтузиастов.

YouTube-блогер Luke Miani пошел дальше и представил по-настоящему безрамочный MacBook. Правда, никаких инженерных умений здесь не требуется, ведь вместо дисплея используется гарнитура Apple Vision Pro.

Техноблогер отсоединил крышку с дисплеем от остальной части MacBook Air на M2. Устройство продолжает работать даже без дисплея, поскольку все критически важное оборудование, находится под клавиатурой.

Когда MacBook без дисплея подключается к Vision Pro, над «обезглавленным» ноутбуком появляется виртуальный дисплей. Если его правильно подобрать по размеру и расположить точно над клавиатурой, то новый «виртуальный MacBook» выглядит совершенно безрамочным.

При этом сам создатель отметил, что хотя в сочетании с Vision Pro ноутбук выглядит круто, практического применения у него не так много.

Using a Headless MacBook with Vision Pro!

👍 Больше интересного в Телеграм и ВКонтакте

Теги: 
Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Подписаться
Уведомить о
guest
Вы можете ввести своё имя или никнейм.
Email применяется для идентификации пользователя. Вы можете дальше комментировать без регистрации.
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сейчас на главной