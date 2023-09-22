Tecno представила свою первую «раскладушку» Phantom V Flip

Бренд TECNO представил на презентации в Сингапуре Phantom V Flip – первый гибкий смартфон компании в форм-факторе «раскладушки».
Характеристики Tecno Phantom V Flip
- Основной экран: 6,9 дюйма, 2640х1080, LTPO AMOLED, 120 Гц, 1000 нит
- Дополнительный экран: 1,3 дюйма, 466х466, AMOLED, 60 Гц, 800 нит
- Процессор: MediaTek Dimensity 8050
- ОЗУ: 8ГБ
- Память: 256 ГБ
- Камеры: 64 Мп – основная, 13 Мп – широкоугольная, 32 Мп – фронтальная
- Батарея: 4000 мАч, быстрая зарядка 45 Вт
- ОС: HiOS 13 Fold на базе Android 13
Корпус устройства сочетает в себе экокожу и алюминий. Компания утверждает, что разработала уникальный каплевидный стальной шарнир на более 200 000 складываний, позволяющий тесно соединять обе половины устройства и обеспечивающий возможность фиксации телефона в полуоткрытом положении (от 30° до 150°).
Особенностью смартфона является дополнительный круглый OLED-дисплей, который не сразу заметен в блоке камер. Мини-экран отображает время, виджеты и декоративные анимации. Благодаря HiOS 13 Fold пользователь может персонализировать вид дополнительного дисплея.
Устройство поддерживает быструю зарядку мощностью до 45 Вт, способную зарядить аккумулятор с 0% до 50% за 15 минут и до 100% – за 45 минут.
В остальном, Phantom V Flip обладает характеристиками типичного флагмана 2023 года, включая стереодинамики и слот для двух SIM-карт. Устройство не защищено от воды и пыли. В комплект поставки входят: устройство, зарядный кабель и блок, документация и прорезиненный чехол с кольцом для удобной переноски.
Цена новинки в Европе составляет 699 евро (около 71 600 рублей). Стоимость для России пока не объявлена, но Tecno обещает запустить продажи в октябре по достаточно выгодной цене.