Стратегию Surviving Mars раздают бесплатно до 18 марта

В Epic Games Store стартовала раздача научно-фантастической стратегии Surviving Mars. Игроку предстоит создать и развивать марсианскую колонию, а между делом исследовать планету и добывать необходимые ресурсы для жизни.

В 2020 году в ранний доступ вышел второй тайтл по франшизе — Surviving the Aftermath. Разработкой занималась студия Iceflake Studios.

Стоит отметить, что раздача Surviving Mars происходит второй раз. Первый раз игра была доступна для бесплатной загрузки в 2019 году. Добавить игру в библиотеку можно до 18 марта.