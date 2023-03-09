Стоимость iPad Pro с OLED панелями будет стартовать от $1500

Издание The Elec сообщает, что новые iPad Pro с OLED-дисплеями могут сильно вырасти в цене. Разница в стоимости будет составлять от 60%.

Повышение обусловлено затратами на закупку OLED-панелей. Сейчас Apple обсуждает с Samsung и LG Display цену поставки панелей, так как ранее для дисплеев подобного размера не требовались такие производственные мощности.

Например, 11-дюймовый iPad Pro будет стартовать с ценника в $1500, 13-дюймовая версия с $1800. Это даже дороже MacBook Pro на M2.

Для сравнения последний 11-дюймовый iPad Pro с обычным ЖК-дисплеем Retina стартовал с $799, что на 80% ниже, будущего iPad. У 12,9-дюймовой версии с ЖК Retina XDR ценник начинался с $1099, это на 60% ниже предполагаемой стоимости новинки.